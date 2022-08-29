Sakarya'da şehrin kuzeyinde dev asfalt hamlesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu ve Kaynarca’da 52 bin 500 ton asfaltın serimi için 5 Eylül Pazartesi günü ihaleye çıkacak. İhalenin ardından şehrin kuzeyinde hummalı bir asfalt çalışması başlatılacak ve 36 kilometrelik güzergâhlar yeni yüzüne kavuşturulacak.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarının yanı sıra yeni hamleler için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırsal bölgelerde daha güçlü bir ulaşım ağı için planlamalar dâhilinde asfalt serim işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde 52 bin 500 ton asfaltın serimi için 5 Eylül Pazartesi günü ihaleye çıkacak. İhalenin ardından ise şehrin kuzeyinde hummalı bir asfalt çalışması başlatılacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin tamamına yayılan hizmet anlayışımızla gerek şehir merkezi gerekse 16 ilçede planlamalarımız dahilinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor, yeni arterleri kullanıma sunuyor, güzergahları yeniliyoruz. Taraklı’dan Kocaali’ye, Sapanca’dan Hendek’e kadar ilçelerimizin grup yollarında tonlarca asfaltı yollarla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla Karasu ve Kaynarca’da 52 bin 500 ton asfalt serimi için ihaleye çıkıyoruz. 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yer tesliminin ardından bölgede hummalı bir çalışma başlatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuz altındaki grup yollarının tamamını yenileyene kadar gündüz gece çalışmaya devam edeceğiz. İlçelerimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.