Sakarya'da SASKİ Genel Kurulu toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında toplandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da SASKİ Genel Kurulu Başkan Ekrem Yüce’nin başkanlığında gerçekleşti.

Toplamda 9 maddenin görüşüldüğü Genel Kurul Toplantısı’nda ilk 6 madde oy birliği ile kabul edilirken 7, 8 ve 9’uncu maddeler ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. SASKİ’ye ait devam eden ve tamamlanan altyapı, enerji yatırımları, hizmet kalitesi ve başarılı su politikaları yatırımları ise mecliste sunum halinde gösterilerek meclis üyelerinin takdirini topladı.

Çalışmaların birlik ve beraberlik anlayışıyla durmadan, yorulmadan artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yüce, Sakarya için alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şehrin geleceğini de üretim anlayışına verdiği değer ve bu doğrultuda faaliyete geçireceği çalışmalar sayesinde garanti altına alacağını ifade eden Başkan Yüce, “Şimdi ise en büyük hedeflerimizden biri Darıçayırı Barajı’nı en kısa sürede tamamlamak. Üreten şehir Sakarya’nın hem doğasına hem enerjisine hem de su kaynaklarına büyük katkı sağlayacak projemiz ile bugünümüze ve yarınlarımıza değer katacağız. Bazı bölgelerde yaşanan su sorunlarının aksine biz şehrimizde yürüttüğümüz doğru ve örnek su politikalarıyla Sakarya’nın kaynaklarına yenilerini ekliyoruz. Çünkü biz sadece bugününü değil yarınlarını da düşünen partinin belediyecilik anlayışından geliyoruz. Bugün de çalışmalarımızı artıracak kararları birlikte aldık. Rabbim alınan kararlar doğrultusunda atacağımız adımları hayırlı eylesin” ifadeleri kullanıldı.