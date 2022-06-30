Sakarya'da RİP’e yakalanan 50 kişi kurtarıldı

Sakarya'da kuzey sahillerde göreve başlayan cankurtaran ekipleri, son 2 haftada kuvvetli fırtına ve yağışta ortaya çıkan RİP akıntıları sebebiyle boğulma tehlikesi geçiren 50’ye yakın kişiyi ölümün kıyısından aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzey sahillerinde ‘hayat nöbetine’ başladı.

15 Haziran’da göreve başlayan ekipler, görev yaptıkları 15 günde zorlu bir mücadele ortaya koydu. Kuvvetli sağanak ve fırtına Karasu, Kocaali ve Kaynarca’da RİP akıntılarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Özellikle sahillerdeki dalgakıranların orta bölümlerinde kendini gösteren bu akıntılar, Sakarya’da da birçok vatandaşın hayatını tehdit etti. Büyükşehir’in 64 cankurtaranı, 4 jetski ve 1 adet zodiac botla akıntının görüldüğü bölümlerde teyakkuza geçti.

Özellikle dalgakıranlar ve çevresinde sürekli olarak su devriyesi yapan ekipler, vatandaşların can güvenliği için pür dikkat çalıştı. Görevin başladığı andan itibaren toplamda 15 günde bu akıntıya kapıldığı fark edilen yaklaşık 50 kişi ölümün kıyısından alındı. Cankurtaranların dikkati sayesinde, denizde sürüklendiği fark edilen ve hemen müdahale edilen vatandaşlardan hiç kayıp verilmedi.