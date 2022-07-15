Sakarya'da önce kabir sonra ev ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde İstanbul Emniyeti'nde darbeye karşı cuntacılara yapılan baskında şehit olan Serdar Gökbayrak'ın kabrini ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde o günlerin hatırasını yaşatmak için ziyaretler yapıyor. Başkan Yüce, günün ilk saatlerinde İstanbul'da o gece kahramanca şehadete yürüyen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın kabini ziyaret etti.

Ziyarete Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Müftüsü Hasan Başiş ve 15 Temmuz'un kahraman gazileri eşlik etti.

Başkan Yüce, şehadetinin 6'ncı yıldönümünde şehit Gökbayrak'ın kabri başında dua etti ve protokol üyeleriyle birlikte çiçek bıraktı.

Ayrıca kısa bir aradan sonra şehidin 3 çocuğu ve eşiyle görüşen Yüce, ülkenin aydınlık geleceğine ışık tutan kahramanların yazdığı destanı bir kez daha yâd etti. Program hep bir ağızdan duaların yapılmasıyla devam etti. Yüce, kabir ziyaretinin ardından şehidin Arifiye Hanlı'da bulunan evine misafir oldu. Burada Gökbayrak'ın yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Yüce, 15 Temmuz'da yazılan destanı konuştu ve o geceye dair ilgili sohbet etti.