Sakarya'da miniklerin satranç heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM yaz kurslarında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Satranç kursunda öğrenim gören minikler, kişisel yeteneklerini keşfediyor, düşünme becerilerini geliştiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) tarafından düzenlenen yaz kurslarında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

14 farklı branşta eğitimlerin gerçekleştirildiği SGM’lerde minik öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Branşlar arasında yer alan Satranç eğitimleri de minikler tarafından dikkatle takip ediliyor. Satranç oyununun temel disiplinlerini öğrenen, başlangıç seviyesinden orta seviyelere kadar yükselme başarısı gösteren minikler, düşünme becerilerini de geliştiriyor. Ayrıca satranç branşında ülke sporuna katkı sunacak aday sporcu adımlarını SGM’de atıyor.

SGM’lerde öğrencilere Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Oyunlarla İngilizce, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Geri Kazanım, Becerikli Eller, Drama, Karagöz Gölge Oyunu, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Satranç, Mutfak, Gitar ve Piyano Atölyesi gibi 14 farklı branşta eğitimler sunuluyor.