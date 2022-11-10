Sakarya'da minikler kitaplarla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında Karasu SGM’ de ‘Çocuklar ve Kitaplar’ konulu programı düzenlendi. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği programın konuğu ise Yazar Melih Tuğtağ oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinliklerinin misafirleri bu kez minik öğrenciler oldu.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlik Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde miniklerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Oldukça neşeli bir ortamda geçen programın konuğu Yazar Melih Tuğtağ olurken, ünlü yazarın miniklerle gerçekleştirdiği soru cevap diyaloğu oldukça beğeni topladı. Birbirinden keyifli ve eğlendirici hikayelerle çocuklara tavsiyeler sunan Yazar Tuğtağ, program sonunda minik öğrencilerle imza töreni gerçekleştirerek fotoğraf çektirdi.

Yazar Tuğtağ, konuşmasında çocuklara hayal gücünün önemini vurguladı.