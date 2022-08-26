Sakarya'da kazalara ‘dönel kavşak’ çözümü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kazaların meydana geldiği Sapanca-Arifiye arasındaki Siteler Caddesi’ne geçişleri kontrollü hale getirerek kazaları önlemek için dönel kavşak inşa ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri şehir merkezi ve tüm ilçelerde ulaşım ağlarını sil baştan yeniliyor, düzenliyor ve alternatif güzergâhlar kazandırıyor.

Adapazarı, Serdivan, Arifiye ve Sapanca ilçelerinin bağlantısını sağlayan Adapazarı-Sapanca Yolu olarak bilinen Siteler Caddesi’nde dönel kavşak ve yol genişletme projesi hayata geçiyor. Caddenin kazaların meydana geldiği tali yola giriş noktasında güvenli alanı sağlayacak olan dönel kavşak için kazı ve dolgu işlemleri yapılıyor.

Tamamlandığında güzergâhı kullanan sürücülerin kavşağa yakın bir noktasında yavaşlayarak kontrollü geçişini sağlayacak olan kavşak için 2 bin ton mekanik malzeme ve 2 bin ton da asfalt kullanılacak.

Kavşağın çevresindeki yol yenilenecek ve rahat bir geçiş için yol genişletme çalışması uygulanacak.

YOL-BAK’tan yapılan açıklamada, “Sakarya’mızı daha güçlü bir ulaşım ağına kavuşturmak, trafikte en güvenli ortamı sağlamak için 7 gün 24 saat görev başında sahadayız. Arifiye’de sürekli kazaların meydana geldiği noktada talepleri aldık ve işlemlere başladık. Yeni inşa edeceğimiz dönel kavşak ile Adapazarı, Serdivan, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde ulaşım ağımız daha güvenli hale gelecek ve kazaların önüne geçilecek. Hayırlı olsun” denildi.