Sakarya'da kamu personeli 'budama tekniği' öğreniyor

Sakarya'da Kentsel Yeşil Alanlarda Budama Tekniği Eğitim programının uygulama eğitimlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eline ağaç kesme motoru aldı ve doğru budama tekniklerini kullanarak ağaçları budadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kentsel Yeşil Alanlarda Budama Tekniği Eğitim programı kapsamında Aziz Duran Parkı’nda düzenlenen budama tekniği uygulama eğitimine katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür ana bilim dalı hocalarından Prof. Dr. İbrahim Turna tarafından verilen uygulama eğitiminde Başkan Ekrem Yüce eline ağaç kesme motoru aldı ve doğru budama tekniklerini kullanarak ağaçları budadı.

Eğitime katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Yüce, “Şehrimizdeki yeşil alanların kalıcı olması, koruyup güzelleştirilmesi adına yapılan budama tekniği eğitimlerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

5 gün sürecek teorik ve uygulama eğitimleri kapsamında kamu personelleri ve orman mühendisleri budama tekniği eğitimi, amacı ve budama zamanları hakkında detaylı bilgileri edineceği öğrenildi.