Sakarya'da Kampüs Öğrenci Lokantası'na yoğun ilgi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ uygun fiyat, kaliteli ve sağlıklı yemek hizmetiyle öğrencilerin uğrak noktası oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, kaliteli yemeğin uygun fiyata sunulduğu ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ öğrencilerde büyük memnuniyet oluşturdu.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerin uğrak noktası olmayı başaran Kampüs Öğrenci Lokantası üniversite bölgesinde sağlıklı, kaliteli aynı zamanda uygun fiyatlıyemek erişimi sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ‘Kar payı gözetmeden, öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız uygun fiyatlı ve kaliteli yemek yiyebilecekler’ diyerek hizmete açtığı Kampüs Öğrenci Lokantasında her gün 24 farklı yemek çeşidi öğrencilerle buluşuyor.

Sabah kapılarını 12.00’da açan öğrenci lokantası akşam 20.00’a sağlıklı ve kaliteli yemek hizmeti veriyor. Haftanın her günü açık olan Kampüs Öğrenci Lokantası tüm öğrencileri ve vatandaşları hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek yemeye davet ediyor.