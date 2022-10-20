Sakarya'da İbrahim Kangal Caddesi’nin altyapısı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Kangal Caddesi’nde uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet vermiş içme suyu hattını yenileme çalışmalarını başlattı. Bin 600 metre uzunluğundaki hatta çalışmalar tamamlanınca bölge kesintisiz içme suyu ile buluşturulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı ağını genişletmeye ve Sakarya’nın tüm noktalarını kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor.

Adapazarı İbrahim Kangal Caddesi üzerinde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet vermiş ve yetersiz kalması nedeniyle kayıp-kaçağa neden olan hat yenileniyor.

Bin 600 metre uzunluğa sahip hat üzerindeki çalışmalar tamamlandığında ise bölge halkı kalitesiz içme suyuna uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde ulaşacak.

Çalışma ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, ekiplerin yoğun bir mesai ile çalıştığı ifade edilerek çalışmalar süresince vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları rica edildi.