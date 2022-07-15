Sakarya'da etkinlikler için gece seferleri ücretsiz

Sakarya'daki 15 Temmuz etkinlikleri için gece ücretsiz seferler yapılacakSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek anma programında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Yapılan açıklamaya göre Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehrin merkezinde gerçekleştirilecek programlara ulaşım ücretsiz olacak.

Ücretsiz tarife saat 19.00'dan sonra başlayacak. Saat 20.00'da başlayacak dua, anma, Ahmet Özhan dinletisi, gazilerin konuşması ve film gösterimi programına katılacak olan vatandaşlar meydandan Erenler, Serdivan ve Yenikent bölgelerine ücretsiz taşınacak. Programın sonlarına doğru bu güzergâhlara ücretsiz servis seferleri yapılacak.