Sakarya'da Çeşme Meydanı Caddesi asfalta kavuşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Meydanı Caddesi’nde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla caddenin 21 Ağustos Pazar günü trafiğe kapatılacağını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cadde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çeşme Meydanı Caddesi’nde asfalt çalışmaları gerçekleştirilecektir. 21 Ağustos Pazar günü güzergah trafiğe kapatılacaktır. Bölgede asfalt çalışmalarının hızla tamamlanması adına araç park edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uyulması ve alternatif güzergahların kullanılması önem arz etmektedir. Kamuyouna saygıyla duyurulur” denildi.