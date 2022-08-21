Sakarya'da Çark Deresi’nde hummalı temizlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından Çark Deresi etrafına bırakılan ve içerisine atılan atık maddeleri topladı. Rutin şekilde yapılan temizlik işlemleri kapsamında uzayan otlar biçildi ve etrafta bulunan şişe, plastik gibi atık maddeler özenle toplandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su kaynaklarında ve çevrelerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çark Deresi kenarında bulunan atık maddeler özenle toplanırken aynı zamanda uzayan çimler de biçildi. Sakarya’ya yakışır bir hale getirilen dere kenarını kullanan vatandaşlara temizlik konusunda hassasiyet çağrısı yapıldı.

Özellikle yaz aylarında dere kenarında yaşanan yoğunluğun artmasıyla temizlik çalışmışları da sıklıkla yapılıyor. Atık maddelerin doğaya karışmasına müsaade etmeden toplayan ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin doğasına ve doğal güzelliklerine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Geleceğe temiz bir çevre ve sağlıklı su kaynakları bırakmak için biz SASKİ olarak çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda hassasiyet bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.