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Sakarya'da Çark Deresi'nde kapsamlı temizlik

Yerel 16.10.2022, 16:29
Sakarya'da Çark Deresi'nde kapsamlı temizlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle Çark Deresi içerisinde ve kenarında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Dere içerisine biriken çamurlar iş makinesiyle temizlenirken dere kenarına atılan atıklar toplandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi içerisinde ve etrafında şimdiye kadar gerçekleşen temizlik çalışmalarının üzerinde bir çalışmaya imza atarak dere içerisini ve etrafını en iyi şekilde temizledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre yeni kazandırılacak olan ‘Çınarlı Vagon Kıraathanesi’ mevkiinde gerçekleşen çalışmalarda kötü koku ve çirkin görüntüye neden olacak her türlü atık toplandı. Dere içerisinde ise özel uçlu iş makinesiyle derede yaşayan canlıların yaşantısına hassasiyet gösterilerek temizlik yapıldı.

Çark Deresi’nde gerçekleşen temizlik çalışmalarının yanı sıra çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sapanca Gölü etrafına bırakılan atıkları da topladı.

Rutin şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “ Su kaynaklarının ve çevrelerinin temiz tutulması için gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Hem doğada yaşayan canlıların hem bizlerin sağlığının etkilenmemesi için vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Lütfen atık maddeleri su kaynaklarına ve etrafına bırakmayınız” ifadeleri kullanıldı.

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