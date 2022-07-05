Sakarya'da Çark Deresi çevresinde bayram temizliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Deresi’nin bir başından diğer başına kadar olan kısmında bayram temizliğini başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin kalbi haline gelen ve birçok vatandaşın çevresinde gezmekten keyif aldığı Çark Deresi’nde bayram temizliğini başlattı.

Uzayan otların biçilmesinin yanı sıra dere kenarında bulunan atıkları da toplayan ekipler gün boyunca çalışmalarını sürdürecek. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çark Deresi çevresi tatil boyunca güzel görüntülere sahne olacak.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, şehrin simgesi olan Çark Deresi’nin korunması ve temiz tutulması için çalışmalarının rutin şekilde sürdürüldüğü kaydedildi. Bayram tatilinde de vatandaşların dere kenarında keyifli vakit geçirmeleri için çevre temizliğine özenle devam edildiği belirtildi. Toplamda 8 kilometrelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile bayramda doğanın tüm renkleri en güzel haliyle Çark Deresi kenarında buluşulacağı bildirildi.