Sakarya'da Başkan Yüce, kazanın başından ikramda bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı sebebiyle Orhan Cami Meydanı ve Demokrasi Meydanı’nda aşure dağıtıldı. Kazanın başına geçen Başkan Yüce vatandaşa kendi eliyle aşure ikram etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı sebebiyle Orhan Cami Meydanı ve Kent Meydanı’nda vatandaşa aşure dağıttı.

Programa katılan Başkan Yüce, vatandaşlara aşure dağıttı. Hemen ardından Demokrasi Meydanı’ndaki standa uğrayarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüce vatandaşların Muharrem Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Programda AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İlçe belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bürokratları, basın mensupları ile STK temsilcileri hazır bulundu. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte, vatandaşlar Başkan Yüce’ye gerçekleştirilen bu anlamlı faaliyetten dolayı teşekkür etti.