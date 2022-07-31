Sakarya'da Başkan Yüce'den 'Ağustos' mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce her kültürden vatandaşın buluştuğu Akyazı Acelle Şenlikleri’ne katıldı. Yöresel oyunlara eşlik eden, vatandaşla sohbet edenYüce, sosyalliğin, birliğin ve beraberliğin simgesi olan her türlü etkinliği destekleyeceklerini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yaşantısını zenginleştirmek ve vatandaşları kardeşçe bir arada oldukları programlarda buluşturmak için çalışıyor.

Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklere destek veriliyor, Büyükşehir tarafından birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor.

Dede-oğul kampı, SAMEK programları, kültür-sanat programları ve birçok farklı programla vatandaşların hep bir arada olmasını sağlayan Büyükşehir, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Sakarya’yı kültür ve spor şehri adıyla marka yapmak istiyor. Bu programlardan bir tanesi olan Büyükşehir’in destekleriyle gerçekleştirilen Akyazı Acelle Yaylası Şenlikleri’ne katılan Başkan Yüce vatandaşlarla bir araya geldi. Yüzlerce kişiyi selamlayan Yüce, Sakarya ve farklı şehirlerden katılım sağlayan ziyaretçilerle görüştü, oynanan yöresel oyunlara eşlik etti.

Bisiklet dünya kupası ve eğlence programları

Konserlerin ve eğlence programlarının yapıldığı şenlikte konuşan Yüce, Sakaryalıların Ağustos ayında her akşam birbirinden önemli etkinlikte buluşacağını söyledi. ‘Sakarya Millet Bahçesi Açık Hava Etkinlikleri’ programı kapsamında tiyatro oyunları, gösteriler, film gösterimleri, çocuk etkinlikleri, konserler ve en dikkat çekici olanı ‘90’lar Sokağı’ programıyla yüzbinlerce vatandaşın dolu-dolu bir yaz geçirmesini istediklerini belirten Yüce, Sakaryalıları davet etti. Yüce, ayrıca Ağustos’ta bisiklet dünya kupası organizasyonunda Ayçiçeği Vadisi, AKM önü ve Demokrasi Meydanı’nda çeşitli etkinlikler yapılacağını söyledi. Açık hava etkinlikleri konserlerindeKoliva, Kolpa, İncesaz, Doğukan Manço, Burak Kut gibi sanatçılar sahne alacak.

“SAKARYA’NIN EN GÜZEL YANI ÇOK KÜLTÜRLÜ HALİDİR”

Sakarya’nın çok kültürlü bir şehir olmasının büyük bir zenginlik olduğuna dikkat çeken Yüce, “Malumunuz Sakarya’mız çok kültürlü bir şehir. Biz bu topraklarda dünyanın farklı coğrafyalarından gelmiş kardeşlerimizle birlikte sevgi ve barış içerisinde yaşıyoruz. Sakarya’mızda yüzlerce farklı kültürü bir arada görebilirsiniz. Kafkaslar, Mezopotamya, Anadolu, Balkanlar, Asya hatta Afrika kültüründen ögelerle bu şehrin sokaklarında karşılaşabilirsiniz. Sakarya’nın en büyük başarısı ve en güzel yanı da bu çok kültürlü halidir. Burada bütün kültürler varlığını korumuş, kimse kimseyi asimile etmemiş ve ortaya muazzam bir kültür birikimi çıkmış. Hep birlikte icra ettiğimiz bu şenlik ve benzerleri de bu kültürün en güzel yansımalarından biridir. Bu şenlikler kardeşliğimizi ve sevgimizi pekiştirmektedir” dedi.

“DOLU DOLU BİR YAZ GEÇİRECEĞİZ”

Başkan Yüce, Ağustos ayındaki etkinliklerden söz ederken, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu tip organizasyonların en güçlü destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tip etkinliklerin yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Malumunuz Ağustos ayını kültürle, sanatla ve kardeşçe geçirmek için yaz etkinlikleri düzenliyoruz. Harika bir ay geçireceğiz. Bu ay içerisinde sizleri Millet Bahçemize bekliyoruz. Neredeyse her akşam birbirinden farklı etkinliklerle hemşerilerimizle buluşacağız. Tiyatro oyunları, gösteriler, film gösterimleri, çocuk etkinlikleri, konserler ve 90’lar sokağı etkinliklerimizle Sakarya ailesi olarak dolu-dolu bir yaz geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA BİSİKLET ŞAMPİYONASI, AKM VE MEYDANDA ETKİNLİKLER

Ağustos’ta bisikletle ilgili dünya şampiyonası düzenleneceğini ve bu kapsamda AKM, Demokrasi Meydanı ile Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde etkinliklerin yapılacağını müjdeleyen Başkan Yüce, “Yine malumunuz Sakarya’mız yaptığımız yatırımlar ve projeler sayesinde dünyanın sayılı şehirleri arasında yerini aldı ve Dünya Bisiklet Şehri oldu. Bu uluslararası unvanımıza layık olmak adına her yıl çeşitli bisiklet etkinlikleri ve dünya şampiyonaları düzenliyoruz. Bu yılda inşallah dolu-dolu etkinliklerin ve yarışların olduğu mükemmel bir organizasyon hazırlıyoruz. Hem Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde hem AKM önünde hem de 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda düzenleyeceğimiz etkinliklerle hemşerilerimizle buluşacağız” diye konuştu.