Sakarya'da Başkan Yüce, basın mensuplarıyla buluştu

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın güçlü şekilde geleceğe yürüyüşünde, basının önemli katkısı olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle Sakarya’nın yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Basın İlan Kurumu İl Müdürü İbrahim Çorbacı, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile davetliler katıldı.

Programa katılan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Yüce, “Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir. Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna katkıda bulunmaktadır” dedi.

Basın mensuplarının vatandaşların doğru bilgiye ulaşması için gayretle çalıştığını ifade eden Yüce, mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet dilerken, toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi adına canla başla çalışan başta Sakarya yerel basını olmak üzere tüm basın çalışanlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.