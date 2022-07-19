Sakarya'da 'Acarlar Longozu'nun çehresi değişti

Sakarya'da şehrin en önemli doğa harikalarından olan ve dünyanın sayılı su basar ormanları arasında yer alan Acarlar Longozu yenilenen yüzüyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden turizme kazandırıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir görünüme kavuşturulan Acarlar Longozu açılıyor.

Şehrin en önemli doğa harikalarından olan ve dünyanın sayılı su basar ormanları arasında yer alan longozu yenilenen yüzüyle Sakarya turizmine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’da gerçekleştirilecek açılış programına tüm vatandaşları davet etti.

Acarlar Longozu’nun Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçmesinin ardından bölgede yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Başkan Yüce, “Peyzaj ve çevre düzenlemeleri ile sosyal tesisleri doğaya uyumlu bir şekilde tamamladık. Yürüyüş yolunun uzunluğunu 2 kilometreye çıkardık. Yöresel ürün merkezleri, hediyelik eşya ofisleri, konferans ve tanıtım merkezi oluşturduk. Tamamen ahşap yapıların yer aldığı ve longozun tüm güzelliğinin keşfedilebildiği çalışma hamdolsun büyük beğeni topladı. İnşallah açılışımızın ardından da misafirlerin ilgi odağı olmaya devam edecek” dedi.

Şehrin doğal güzelliklerini korumak, Sakarya’nın doğa harikası yerlerini tanıtmak için gayretle çalıştıklarının altını çizen Başkan Yüce, Acarlar Longozu'nunbu güzelliklerin en özel olanlarından biri olduğunu belirterek, "Doğal yapısını koruyarak yaptığımız çalışmalarla inşallah gerek yurt içi gerekse yurtdışından misafirleri konuk edecek, Sakarya’yı tüm güzellikleriyle dünyaya tanıtacağız" dedi.