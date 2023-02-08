Sakarya'da 41 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde şehir genelinde ulaşıma kapanan 67 mahalle yolundan 41’i ulaşıma açtı. Kalan kapanan yollarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında devam eden soğuk hava ve kar yağışı sonrası bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri saat 08.30 itibariyle kapanan 67 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında gelen 13.30 raporuna göre 41 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kalan 26 mahalle yolunda hummalı çalışma devam ettiği öğrenildi.