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Sakarya Büyükşehir, kadrosunu yeni sisteme hazırlıyor

Yerel 12.10.2022, 14:21
Sakarya Büyükşehir, kadrosunu yeni sisteme hazırlıyor

Kamu ihalelerinde elektronik ihale (e-ihale) uygulamasının zorunlu hale gelmesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliğiortaklığında Büyükşehir Belediyesi personellerine bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Kamu ihale kurumu tarafından kamu ihalelerinde elektronik ihale (e-ihale) uygulamasının zorunlu hale getirilmesinin ardından yeni yönetmelikle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi personellerine bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde, elektronik ihalelerde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik Kamu İhale Kurulu kararları eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Elektronik İhale Uygulaması ile ilgili eğitimler, ilgili personellerimize hassasiyetle gerçekleştirildiği belirtilirken, vatandaşların beklentilerine en hızlı şekilde cevap vermek adına tüm gayretle sürdürdüğü kaliteli hizmet anlayışını bundan sonraki süreçte de eğitimlerle devam ettireceklerini söyledi.

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