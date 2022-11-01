Sakarya Büyükşehir'in dünyaya açılan kapısına 'mobil' uyum

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama 5 milyon defa tıklanan belediyenin resmi internet sitesinin arayüzünü baştan aşağı yenilenerek mobil uyumlu hale getirdiSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin dünyaya açılan kapısı www.sakarya.bel.tr yenilendi.

Vatandaşların belediye ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla mobil uyumlu hale getirilen resmi web sitesinin arayüzü de büyük bir dönüşüme uğradı.

Yılda yaklaşık 5 milyon defa tıklanan site, yeni tasarımıyla büyük beğeni topladı.

www.sakarya.bel.trlinkiyle vatandaşlarla e-belediyecilik hizmetlerini buluşturan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, teknolojik alanlarda yaptığı yenilikler ve değişim rüzgarı, resmi internet sitesine de yansıdı.

Belediye, internet sitesinin içeriğini ve tasarımını değiştirip yenilerken, teknolojik tasarımında; haberler, ihale duyuruları, günlük duyurular, bugün vefat edenler, kent rehberi, kültür ve sanat etkinlikleri, nöbetçi eczaneler, sağlık hizmetleri, hizmet birimleri ve bilgi edinme sayfalarınaerişim kolaylaşmış olup, arayüzü de daha sade ve pratik hale geldi.

Görsel ve fonksiyonel açıdan modern bir görünüme sahip olan yeni site; Sakarya ile ilgili fotoğraf ve videolarla da kullanıcı dostu özelliğe kavuşturuldu.Site, uyumlu altyapısı sayesinde cep telefonu ve tabletlerde sağladığı kolay kullanım ile de göze çarpıyor.

Büyükşehir'in yenilenen sitesinde büyük özelliklerinden biri de video özelliğini desteklemesi olarak öne çıktı.

Belediyenin haftalık faaliyetlerinin video gösterimi ile yayınlandığı sitede ayrıca Büyükşehir’in vizyon projelerine de video çalışmalarıyla yer verilecek. Web sitesinin en üst kısmında kullanıcıyı karşılayan video haberler, siteye sosyal medya havası katıyor ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor.