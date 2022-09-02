Sakarya Büyükşehir hijyenik yaşam alanları için çalışıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşlara daha iyi ve daha temiz ortamda hizmet vermek için çalışan Ulaşım Amirliği ekipleri bakımı gelen, onarıma ihtiyaç duyan ve kirli yolcu duraklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Durak yıkama ve durak bakım onarım ekiplerimiz tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.