Sakarya Büyükşehir'den personeline 'afet' bilinci

Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeline, olası afet durumu için alınması gereken önlemler, afet anında sergilenecek aksiyonlar ve risk azaltma yöntemleri konusunda geniş kapsamlı bir eğitim veriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kademeli olarak tüm daire başkanlıklarına verilen Afet ve Acil Durum eğitimleri devam ediyor. Son olarak Terminal Şube Müdürlüğü personellerine verilen Bireyler ve Aileler için Afet Farkındalık Eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi Terminali Esnaf Kooperatif Salonu’nda gerçekleştirildi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, deprem dışında sel, taşkın ve heyelan risklerine karşı da katılımcılar bilgilendirildi.

Afet kültürünün bireylerden hareket ederek oluşturulması gerektiğine dikkati çekilen eğitimlerde Terminal Şube Müdürlüğü’müzde bulunan Havasak, Belpaş, Zabıta ve Terminal esnafının da katılımıyla Bireyler ve Aileler için Afet Farkındalık eğitimleri düzenlendiğini, bilinçlendirme çalışmalarına ilçe belediyeleri, Samek kursları ve muhtelif mahallelerde devam edileceği kaydedildi.