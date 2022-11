Sakarya Büyükşehir'den mühendislere budama eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Mühendisleri Odası ortaklığında kent içi alanlarda kamu personellerine ve orman mühendislerine budama tekniği eğitimiyle teorik ve pratik bilgiler verilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Kentsel Yeşil Alanlarda Budama Tekniği Eğitimi’ açılış programına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Mühendisleri Odasının ortaklaşa düzenlediği program kapsamında alanında uzmanlar tarafından teorik ve pratik budama tekniği eğitimi verilecek. Kent içi alanlarda 5 gün boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür ana bilim dalı hocalarından Prof. Dr. İbrahim Turna tarafından verilecek eğitimler sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

Programa, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Vedat Dilaver, büyükşehir çalışanları ve orman mühendisleri katıldı.

Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, küresel ısınmanın en güncel global sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Ormanlık alanlar, kırsal alanlar ve peyzaj gibi yerlerin geleceğe aktarılması bu alanlara yapılan bakımdan geçer. Bu bakımlar sağlanarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya aktarımı sağlayabiliyoruz. Bu konudaki hassasiyetinden ötürü Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ederim" dedi.

Toprağın çok vefalı olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Toprak her zaman sana ikram veriyor. İçerisinde koskoca bir dünya vardır. Toprak her zaman berekettir. Bizlerde toprağın üzerinde yaşayan yeşilliği her zaman güzelleştirmeye bakalım. Ektiğimiz çiçek bize mutluluk versin, diktiğiniz fidan size huzur versin. Fidan, peyzaj, orman denildiği zaman akla Sakarya’mız gelsin.Sakarya’yı her zaman daha iyi hale getirmek için çalışalım” dedi.