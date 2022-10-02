Sakarya Arifiye’de gece 'asfalt' mesaisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Arifiye'nin Fatih Mahallesi’nde asfalt dökümü yapan ekipler, 700 metre uzunluğa 10 metre genişliğe sahip yolun tamamını baştan sona yeniledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında adeta asfalt seferberliği başlatan Büyükşehir ekipleri, son olarak Arifiye ilçesinin Fatih Mahallesi’ni baştan sona yeniledi.

Toplamda 700 metre uzunluğa 10 metre genişliğe sahip yola asfalt dökümünü gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürdü. 2 bin ton asfaltın kullanıldığı çalışmaların tamamlanmasıyla, Fatih Mahallesi yeni yüzüne kavuştu.