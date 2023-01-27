Sakarya araçları yağış öncesine hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olası kar yağışları öncesinde araçları kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hazır hale getiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi meteorolojik verileri dikkate alarak karla mücadele çalışmalarında kullanılacak araçları hazırlamaya başladı.

Zorlu hava koşullarına karşı yol bakım ve onarım filosunda kullandığı araçları revize eden ekipler, Büyükşehir Belediyesi’nin envanterinde bulunan asfalt kamyonlarının arka haznesini sökerek yerine tuz kasası ve serpme aparatı yerleştiriyor, araçların ön kısımlarına da kar küreme bıçakları takılıyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, meteorolojik veriler ışığında karla mücadele çalışmalarında kullanılacak araçlarımızı hazır hale getiriyoruz. Araçlarımızı kar küreme ve tuzlamaya uygun hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın zorlu kış şartlarından etkilenmemesi adına bünyemizde yer alan araçlarımızla olası kar yağışlarına hazır olacağız” ifadeleri kullanıldı.