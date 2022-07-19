Sakarya araç parkurunu güçlendiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi özellikle son dönemde gerçekleştirdiği ulaşım atağıyla filosuna yeni araçlar katarak gücüne güç katıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Özellikle son dönemde şehrin dört bir yanında yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapan Büyükşehir, filosuna her gün yeni araç ile teçhizatlar ekliyor. Yapılan son açıklamada parkura 3 milyon 600 bin TL değerinde bir adet greyderin eklendiği belirtildi. Yapılan bu güçlendirmeler sayesinde yürütülen çalışmaların daha etkin ve hızlı hale getirilmesi sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ulaşımda konulan hedeflere her gün daha güçlü bir araç ve personel kaynağıyla ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, "Araç filomuza bugün bir greyder daha kazandırdık. Sakarya’ya en sağlam ve sürdürülebilir ulaşım ağını kazandırmak için gündüz-gece çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hizmetin en kalitelisini hak ediyor. Filo anlamında güçlenmek için çalışmalarımız devam edecek. Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun” denildi.