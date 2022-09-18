Sakarya Akyazı'da üst yapıya estetik çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlam altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgeleri estetik üstyapıyla buluşturmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı çalışmalarının yanı sıra hat yenileme veya yeni hat işlemleri tamamlanan bölgeleri estetik üstyapıyla buluşturmaya devam ediyor.

Akyazı Konuralp ve Gazi Süleyman Paşa Mahalleri iki etaptan oluşan çalışmalar kapsamında bin 200 metrelik sıcak asfaltla buluşturuldu. Çalışmalar kapsamında sağlam altyapıyla bölgenin bugünü ve geleceği garanti altına alınırken aynı zamanda sıcak asfalt serim işlemi sayesinde de ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi.

Mesai mefhumu gözetmeden cumartesi ve pazar günü aralıksız şekilde çalışan ekipler gün sonunda yenilenen yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

Bin 200 metrelik asfalt çalışmasıyla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına alırken üstyapıdaki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Akyazı ilçemizde de bu kapsamda asfalt serim işlemini kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızı hem sağlam altyapıyla hem de estetik üstyapıyla buluşturduk. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dileriz” denildi.