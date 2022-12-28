Sakarya ‘Akif’in Nefesi’ gönülleri mest etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde İstiklalŞairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yıldönümüne kendi yazdığı şiirleri ve besteleriyle anıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, Aralık ayının son dinleti programı ile AKM’de devam etti. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u konu alan dinleti programında,büyük mütefekkirin bestelenmiş şiirleri ve sevdiği ilahiler seslendirildi.

Akif’in Nefesi adlı program, dinleyiciler tarafından duygu dolu anlara sahne olurken, seslendirilen şiir ve ilahiler, büyükten küçüğe herkese unutulmaz bir gece yaşattı.

Program solistliğini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ningerçekleştirdiği dinleti programı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile birlikte sona erdi.

Prof. Dr. Turabi konuşmasında, “Çok ulvi ve güzel bir amaç uğruna buradayız. Mehmet Akif’i anıyoruz. Mehmet Akif yıllarca bizi anlattı, geçmişimizi ve geleceğimizi anlattı. Biz de bu akşam büyük şairimizin farklı bir yönü olan, musiki yönünü anlatacağız.Bir ömrü vatanı için feda eden ve binbir türlü cefayı omuzlarına yüklenen büyük şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.