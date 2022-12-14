Sakarya 4 yılda 14 milyon yolcuyu misafir etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğası, kültürü, tarihi ve hizmetleriyle turistlerin özellikle son yıllarda ilgi odağı olan Sakarya’da şehirlerarası otobüs terminalinin 4 yılda yaklaşık 14 milyon yolcuyu ağırladığını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, nüfusu her geçen gün artan ve Türkiye’nin ön planda olan büyük şehirleri arasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi de özellikle son yıllarda turizm ve şehircilik alanında daha fazla turistin ziyaretini amaçlayan projeleri ön plana çıktı. Doğası, doğal kaynakları, sosyal donatı alanları, yaylaları, dereleriyle dünyanın adeta bir minyatürü olan Sakarya’yı ziyaret eden turist sayısı da günden güne arttı.

4 YILDA YAPILAN YOLCULUK SAYISI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifiye Şehirlerarası Otobüs Terminali ise açıldığı günden bu yana her geçen periyotta daha fazla yolcuyu ağırlamaya başladı. Büyükşehir, terminalde son 4 yılda yapılan yolculuk sayısıyla ilgili raporu açıkladı. Açıklanan rapora göre Nisan 2019’dan günümüze kadar geçen toplam 4 yıllık süreçte terminalde ağırlanan yolcu sayısı yaklaşık 14 milyona ulaştı.

Yine aynı tarihler arasında terminale toplamda 929 bin 212 araç giriş yaptı. Türkiye’nin dört bir yanına gitmek ve aynı şekilde ülkenin her noktasından Sakarya’ya ulaşmak için Büyükşehir Terminali’ni tercih eden vatandaşlar, burada tüm imkânların yer aldığı bir sistemle misafir ediliyor.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin şehrimize kazandırdığı Bisiklet Şehri, Spor Şehri gibi unvanlar şehrimize katma değer sağlayıp, ziyaretçi sayımızı attırdı. Nisan 2019 ve Aralık 2022 arasında şehrimize gelen 13 milyon 938 bin 180 kişiyi güvenli ve ferah bir ortamda misafir ettik. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz” denildi.