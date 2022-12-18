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Sait İnan Ünye’de çalışmaları inceledi

Yerel 18.12.2022, 13:30
Sait İnan Ünye’de çalışmaları inceledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla kentte yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları takip etmek ve eksiklikleri yerinde görmek üzere saha gezisi yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, daire başkanları ve birim amirleri ile Ünye ilçesinde gerçekleştirilen yol ve altyapı çalışmalarını inceledi.ORDU (İGFA) - Ünye Belediyesi ziyaretiyle programına başlayan Genel Sekreter İnan, Gölevi, Atatürk, Burunucu , Ortayılmazlar, Liseler, Gürecülü -Fevzi Çakmak -Nuriye-Taflancık mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını, Ünye iskelesi ve bisiklet yolu çalışmalarını, Ünye Limanında ve Asarkaya Kent Ormanı’nda Büyükşehir tarafından yapılan yatırımları yerinde görerek, ilgili daire başkanlarından bilgi aldı. Genel Sekreter İnan, hayata geçirilen yatırımların memnuniyet uyandırdığını gördüklerini belirtti.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BUGÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAK”

Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ve üst yapı yatırımlarını inceleyen ve ilçe temasları sonrası değerlendirmede bulunan Genel Sekreter Sait İnan, Ünye ilçesine yapılan yatırım ve çalışmaların hem bölge halkının hem de mahalle muhtarlarının memnuniyetini kazandığını söyledi.

Genel Sekreter İnan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Ünye ilçemizde yapılan, devam edilen ve planlanan projeleri yerinde görmek ve istişarelerde bulunmak üzere daire başkanı arkadaşlarımız ile saha incelemesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki günler bugünden daha güzel olacak.”

“EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAĞIZ”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da hayata geçirilen yatırımlar için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederek, “Hem yapılan hizmetleri yerinde incelemek ve yapılacakları da tespit etmek üzere sahada yaptığımız incelemelerden memnuniyet duyuyoruz. Yapılan hizmetler için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın beklediği eksikleri de yerinde tespit ederek bekledikleri şehir konforuna ulaşmaları için de el birliği ile çalışacağız” dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Genel Sekreter Sait İnan’ın ilçe programında yanında bulunan mahalle muhtarları da hizmetler için memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

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