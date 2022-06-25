Sahipata spor salonu eylül ayında hizmette

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ve parti teşkilatı ile birlikte Sahipata Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Salonu inşaatını inceledi. Gençlik Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’un destekleriyle yeniden ihalesine çıkılan Kapalı Spor Salonunun Eylül ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geçtiğimiz yıl bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelen Gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na Kapalı Spor Salonu inşaatıyla ilgili dosya hazırlamış, Bakan Kasapoğlu ise inşaatın tamamlanması konusunda her türlü desteği vereceğini söylemişti. Tüm bu gelişmelerin ardından ihalesine çıkılan spor salonunda çalışmalar devam ederken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ve parti teşkilatı ile birlikte spor salonunda incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek; “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle yeniden ihalesine çıktığımız Sahipata Spor Salon’undaki çalışmaları AK Parti Milletvekilimiz Ali Özkaya ve parti teşkilatımızla birlikte yerinde inceledik. Afyonkarahisar’ımıza uygulanan ve yapılacak her türlü yatırımın takipçisiyiz. Bakanımıza sonsuz teşekkürler. Eylül ayı içerisinde hizmete alacağımız bu eserimiz şimdiden Spor Şehri Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olsun" dedi.