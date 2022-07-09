Sahillerde haşere kalmayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 210 personel 54 araçla vektörle mücadelesini sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Ekipler il genelinde belirli periyotlarla sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarıyla sinek vb. haşeratın günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 1661 km2 yüzölçümü ve 1480 km. sahil şeridine sahip olan Muğla’da vektörle mücadelesini sürdürüyor. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan teknik ekipler koordinesiyle, sertifikalı 210 personel ve 54 araç ile çalışmalar aralıksız devam ediyor.