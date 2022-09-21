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Sağlık hizmetleri indirim protokolü imzalandı
Yerel 21.09.2022, 16:00
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Özel Kızıltepe İpekyolu Hastanesi arasında Sağlık Hizmetleri İndirim Protokolü imzalandı.MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan Protokol kapsamında; Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlarında çalışan tüm personeller ve birinci dereceden yakınlarının (Anne, Baba, Eş ve Çocukları) Özel Kızıltepe İpekyolu Hastanesinin tüm sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacaklardır. Tüm Belediye çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
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