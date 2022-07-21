Sağlık Bakanlığı'ndan Bilecik'e 'Anjiyo Ünitesi'

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni hizmete giren Anjiyo Ünitesini, 16 Yataklı Kardiyoloji Servisini ve 6 Yataklı Koroner Yoğun Bakım Servisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.BİLECİK (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle toplamda 11 milyon 300 bin lira bedelle anjiyo cihazı, 6 yataklı koroner yoğun bakım servisi, 16 yataklı kardiyoloji servisi, cihaz ve tıbbi malzemelerden oluşan Anjiyo Ünitesi Bilecik’e kazandırıldı.

Bilecik’te Anjiyo Ünitesi’nin bulunmaması dolayısıyla il dışına hasta sevk nedenlerinde 1. sırayı anjiyo işlemlerine bağlı sevkleri oluşturmaktaydı.

Anjiyo Ünitesini ziyaret ederek görevli sağlık personeliyle görüşen Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yaklaşık 11,5 milyon liralık yatırımı şehre kazandırılmasından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Bakan Yardımcı Halil Eldemir’e, Milletvekili Selim Yağcı’ya ve desteklerini esirgemeyen hükümete teşekkür etti.

Ziyarete Vali Kızılkaya’ya Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erhan Arıkan eşlik etti.