Sabancı İzmit'in kadına yönelik projelerine hayran kaldı

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Demet Sabancı’ya İzmit Kadın Girişimciler Merkezi ve Çınar Kadın Kooperatifi Dikim Evi’ni gezdirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Türkiye İş Kadınları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve YÇD Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı ile birlikte İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’ni ve Çınar Kadın Kooperatifi Dikim Evi’ni gezerek konuğuna merkezlerde gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgiler verdi. Hürriyet ve Sabancı’ya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç de eşlik etti.

Heyet atölyeleri dolaşarak girişimci kadınlar tarafından üretilen ürünleri inceledi. Girişimci kadınlar atölyelerde ürettikleri eşyaları konuk iş insanı Demet Sabancı’ya hediye etti. Demet Sabancı el emeğiyle üretilen ürünleri çok beğendi ve üretici kadınlara çalışmalarında başarılar diledi. Ürünlere tek tek bakan Sabancı, Kadın Girişimciler Merkezi projesini hayranlıkla inceledi. Sabancı’ya eşlik eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de İZGİM ve Çınar Kadın Kooperatifinde yapılan projeler hakkında bilgiler verdi.

Demet Sabancıyı ağırlamaktan büyük bir memnuniyeti duyduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, “Kadınlarımızın emeğini, mücadelesini, kendi ayakları üzerinde güçlü durabilme iradesini burada gösterebilmek adına sevgili Demet Sabancı’yı ağırladık. Kendisine bizi kırmayıp ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Burada olması bizim için kıymetli. Biz bu çalışmaları ve kadınların emeklerini ulusal boyutta da duyurmaya çalışıyoruz. Bu emeklerin bir karşılığı olsun istiyoruz. Gerek pazar imkânlarının arttırılması gerekse daha fazla üretmeleri ve güçlenmeleriyle alakalı bu toplumsal merkezi daha fazla insan görsün, bilsin, duysun ve yararlansın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İş insanı Demet Sabancı, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımız Fatma Hanımın da desteğiyle burada çok büyük işler yapılıyor. Her katta birbirinden güzel çalışmalar yürütülüyor. Kadınlar profesyonel bir şekilde güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Bunları görmekten çok büyük mutluluk duydum. Bu çalışmalar kadınlarımızın önünü açacak çalışmalar. Kadınların ekonomik anlamda özgür olmaları kendileri için olduğu kadar aileleri için de kıymetli. Bu tip merkezlerin çok daha fazla olması gerekiyor ki ülkemiz kalkınabilsin. Burası güzel bir örnek. Bu örneklerin çoğalmasını gönülden diliyorum. Fatma Başkanımızı da tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.