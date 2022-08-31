Rotary’den Afet Farkındalığı Eğitimi

Ankara Beysukent Rotary Kulübü afet farkındalık bilincinin gelişmesi için başlattığı proje kapsamında 100 öğretmene afet farkındalık eğitimi verdi.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Rotary 2430. Bölge ile AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFADEM Ankara Yerleşkesinde üç gün süren Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi Programı gerçekleştirildi. Rotary Kulüplerinden gönüllülerin katıldığı eğitimde AFAD tarafından katılımcılara çok çeşitli konularda eğitim verildi.

Eğitimde Ankara Beysukent Rotary Kulübü de katılımcı olarak yer aldı. Ankara Beysukent Rotary Kulübü adına eğitime katılan ve AFAD tarafından Afet Farkındalık Eğitmeni olarak yetkilendirilen Esra ŞEN görev yaptığı özel bir eğitim kurumunun dönem açılışında 100 öğretmene Afet Farkındalık Eğitimi verdi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Beysukent Rotary Kulübü Dönem Başkanı Müge Arslan “Kulüp olarak eğitimlere çeşitli kurum ve kuruluşlarda devam edeceklerini, bu projede hedeflerinin en az 5000 kişiye eğitim vermek olduğunu” belirtti.