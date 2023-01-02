Rögar kapakları sorun olmaktan çıkıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, yol seviyesinden düşük kaldığı için trafiği olumsuz etkileyen kanalizasyon ve yağmur suyu kapaklarını yol seviyesine getiriyor.SAMSUN (İGFA) - SASKİ Genel Müdürlüğü, daha konforlu ve güvenli bir trafik için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım ekipleri, yaptıkları çalışmalarla yol seviyesinden düşük ya da yüksekte kaldığı için trafiği tehlikeye düşüren mevcut kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getiriyor.

GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

2022 yılında İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 1400 adet kanalizasyon ve yağmur suyu kapağının asfaltla aynı seviyeye getirildi. Kanalizasyon ve yağmur suyu kapağı yükseltme ve tadilat işlemlerinin şehrin önemli yerleşim yerleri olan, Atatürk Bulvarı, Ali Gaffar Okkan Caddesi, Baruthane Ihlamur Bulvarı, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı ile Barış Bulvarında yapıldığı ve ekipler tarafından çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

2022 yılı içinde 1400 adet kanalizasyon ve yağmur suyu baca kapağının yol ile aynı seviyeye getirildiğini ve çalışmaların 2023 yılında da devam edeceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Amacımız sürüş konforunu bozan yüksekte veya alçakta bulunan baca kapaklarını ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getirerek, sürücülerin konforlu ve güvenli bir şekilde araçlarını sürmelerini sağlamak. Ekiplerimizce çalışmalar titizlikle devam ediyor. Rögar kapaklarını artık sorun olmaktan çıkarıyoruz" diye konuştu.