Rizeli öğrenciler karnelerini Vali Çeber'den aldı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize’de Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 57 bin 655 öğrencinin bugün karne heyecanını, Doğuşçay İlköğretim okul öğrencileri ile yaşadı.RİZE (İGFA) - 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitimle buluşan okullar dolu dolu bir eğitim döneminin karnelerini bugün aldı.

Rize Doğuşçay ilkokulunda düzenlenen törende; Rize Valisi, Rize Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü çocukları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Sınıf sınıf ziyaretleri ile karnelerini çocuklara takdim ettiler.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, il genelinde 57 bin 655, Türkiye genelinde ise 18 milyon öğrencinin karne aldığını belirterek, "Bu da ülkemizin gençliğini, dinamizmini ve aktivitesini gösteriyor. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.