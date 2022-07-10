Rize’de bayram geleneği bozulmadı

Rize Valiliği ve Rize Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen bayramlaşma buluşması 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.AJANS PAZAR

RİZE (İGFA) - Kurban Bayramı dolayısıyla, Rize Valiliği ve Rize Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan bayramlaşma çadırında vatandaşlar protokol mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı ve Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, siyasi partilerin il başkanları, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programı öncesinde protokol üyeleri Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada bulunan personellerin bayramlarını kutladılar.

Protokol üyeleri ziyaretlerin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına gelerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programının sonunda Rize Belediyesi tarafından alanda kurulan çadırda protokol üyeleri vatandaşlara kavurma pilav ikram etti. Ardından ÇAYKUR tarafından kurulan statta vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet edildi.