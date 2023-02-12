Rize Ziraat Odası'nda mevcut başkan güven tazeledi

Rize Ziraat Odası Başkanlığının 27. Olağan Genel Kurulu’nda seçimi mevcut Rize Ziraat Odası Başkanvekili Bünyamin Arslan kazandı.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Rize Ziraat Odası Başkanlığının 27. Olağan Genel Kurulu’nda seçimi Rize Ziraat Odası Başkanvekili Bünyamin Arslan’ın listesi 58 oyla kazandı.

Divan Kurulu Başkanlığına Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi, Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu’nun seçildiği Rize Ziraat Odası Başkanlığının 27. Olağan Genel Kurulu’nda 4 adayın listesi yarıştı.

Rize Ziraat Odası Başkanvekili Bünyamin Arslan’ın listesinin kazandığı seçimde diğer adaylardan 6 dönem 22 yıldır bu görevi sürdüren mevcut Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç 36 oy, mevcut Rize Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mavi 29 oy aldı. Adaylardan merkeze bağlı Sütlüce Köyü Muhtarı Ercan Koyuncu ise 3 oy aldı.

Oy kullanma hakkı bulunan 126 delegenin tamamı oy kullandı.