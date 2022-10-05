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Rize Kent Konseyi 'Murat Yazıcı'ya emanet
Yerel 05.10.2022, 14:19
Rize Kent Konseyi 6. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Rize Belediyesi Meclis salonunda yapıldı.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - Rize Kent Konseyi'nin olağan genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Seçimli genel kurulun Divan Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç yaptı.
Kent Konseyi Başkanı Sadullah Köse’nin açılış konuşması sonrasında faaliyet raporları ve sunumlar, ilgili meclis başkanları tarafından yapıldı. Tahmini bütçe raporlarının sunumu, Tasnif kurulu seçimi, Yönetim Kurulu ve Meclis listelerinin divana sunulması ile seçimler yapıldı.
Oylama sonucunda yeni Kent Konseyi Başkanı Murat Yazıcı oldu.
Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanlığı'na ise Güler Topuk seçildi.
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