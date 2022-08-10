Rize Kaplıca Mahallesi'ndeki su deposuna revize

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kullanım ömrünü tamamlayan ve artan ihtiyaca cevap veremeyen bin 500 tonluk içme suyu deposunun yerine 5 bin 500 tonluk yeni bir deponun yapımına başladıklarını belirtti.RİZE (İGFA) - Kaplıca Mahallesi Dosma mevkiinde bulunan içme suyu deposunun yeniden inşa çalışmalarını inceleyen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’e Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ve teknik ekibi eşlik etti.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Metin, "Dosma Su Depomuz yaklaşık 25-30 yıl önce yapılan 1500 tonluk bir depoydu. Yıllara sarih olarak eski su depolarımızdan ciddi su kayıpları yaşıyoruz. Burayı da yenileyerek 5000-5500 tonluk yani 1500 tondan 5000 tona kadar çıkaracağız ve bu alanda yeniden bir su deposu yapacağız. Hemen üzerinde su şebekesinden elektrik enerjisi ürettiğimiz tesisimiz bulunmaktadır. Yeni depomuzla birlikte daha çok su depolayacağız" dedi.

Başkan Metin, bundan sonraki aşamada da Ziraat Su Deposu’nu yıkıp yeniden yapacaklarını söyledi.