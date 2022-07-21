Rize ilaçlamayı üç ayrı ekiple yapıyor

Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipler, mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi üç ayrı ekip ile il genelinde ilaçlama çalışmaları yapıyor. Ekipler, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde merkez ve şehrin üst mahallelerinde sinek türleri, böcek ve farelerle mücadele çalışmalarını Mahalle Muhtarlarlarımız ile koordineli bir şekilde yürütüyor.

Şehir içi ve üst kısımda kalan mahallelerde düzenli olarak çalışma yürüten Rize Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı 3 ayrı ekip ile gün boyu ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.