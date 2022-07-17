Rize Fındıklı'daki tarımsal çalışmalar Tunceli'de anlatıldı

Tunceli'de düzenlenen Tarım ve Kooperatif Çalıştayı'na katılan Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, 'yerel yönetimler ve koooperatifler' konulu söyleşide deneyimlerini paylaştı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Tunceli’de düzenlenen ‘Tarım ve Kooperatif Çalıştay’ına katıldı.

"Topraktan Göğe Yaşamın İzinde" Tarım ve Kooperatif Çalıştayında Başkan Çervatoğlu, “Yerel Yönetimler ve Kooperatifler” konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılarak, karşılıklı deneyimlerini paylaştı.

Çervatoğlu çalıştayla ilgili, davet ve misafirperverlikleri için Ovacık Doğal Kooperatifi, Tunceli Belediyesi, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Dersim halkına Fındıklı halkı adına teşekkür etti.

Çalıştaydaki oturumlarda "Kooperatifler ve Ortak Çalışma", "Toprak Etiği, Tarım, Tarım Politikaları ve Krizler", "Gıda ve Gıda Politikaları, Gıda Toplulukları ve Tüketici Hakları", "Yerel Yönetimler ve Kooperatifler", "Tohum ve Tohum Politikaları", "Kadın Emeği ve Kooperatifler" konuları işlendi.