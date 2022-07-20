Rize'de ulaşıma zam!

Rize'de Minibüsçüler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada kısa ve uzun mesafelerde dolmuş ücretlerinin zamlandığı bildirildi.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Minibüsçüler Kooperatifinden yapılan açıklamada kısa ve uzun mesafelerde dolmuş ücretlerinin zamlandığı bildirildi.

Rize’de dolmuş ücretlerine en son 7 Nisan 2022 tarihinde uygulanan zamlı fiyatlar, 20 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

Kısa ve uzun mesafelerde dolmuş ücretlerinin zamlı tarifesi şöyle oldu:

Pazar-Rize Sivil 32 TL, Öğrenci 25 TL Pazar- Çayeli Sivil 22.50 TL, Öğrenci 16.50 TL Pazar- Ardeşen Sivil 13.TL, Öğrenci 11 TL