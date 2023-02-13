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Rize'de kardan dolayı 26 köy yolu ulaşıma kapandı
Yerel 13.02.2023, 13:56
Kar yağışı Rize merkez ve ilçelerinde yüksek kesimleri etkisi altına alırken, il genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapandı.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Rize merkezde 7 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapanırken Ardeşen ilçesinde 1, Çamlıhemşin ilçesinde 6, Çayeli ilçesinde 7, Fındıklı ilçesinde 1 ve İkizdere ilçesinde 4 köy yolu olmak üzere toplamda 26 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için Rize İl Özel İdaresi 18 iş makinesi ve 33 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.
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