Rize'de 'engelsiz yaşam' açılışa hazırlanıyor

Rize Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin hayata adapte olabilmeleri ve eğitimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla “Engelsiz Yaşam Merkezi” açılıyor.RİZE (İGFA) - Rize'de Camiönü Mahallesi'nde inşası tamamlanan ve açılış için son hazırlıkları yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi, 18 yaş üzeri öğrenim çağı dışına çıkan ve herhangi bir eğitim almayan özel gereksinimli bireylere hizmet sunacak.

Bünyesinde 1 fizyoterapist, 1 psikolog, 1 uzman eğitmen ve 1 sosyal hizmet uzmanının hizmet vereceği merkezde, 8 atölyede 8 ayrı eğitmen yer alacak.

2 hareket atölyesi, 2 el becerileri atölyesi, 3-10 yaş çocuklar için oyun atölyesi, günlük yaşam ve beceri atölyesi, müzik atölyesi, teknoloji atölyesi ve mutfak atölyesinde bireyler sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirebilecekler.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in göreve gelmesiyle birlikte hızlanan çalışmalar neticesinde, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yakın zamanda tam kapasite olarak hizmete sunulması planlanıyor.