Rize'de çay üreticilerine 'butik' eğitim

Rize Pazar Ziraat Odası sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Butik Çay Üretimi ve çay tadımcılık mesleğini öğrenmek isteyen üyelerini eğitime alacak.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - Rize Pazar Ziraat Odası Başkanı Nurettin İnce’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, çiftçilere yönelik 5 gün sürecek eğitim programı ile ilgili bilgi verdi.

Başkan İnce, Pazar Ziraat Odası öncülüğünde Çayeli Ziraat Odası ile birlikte 23-50 yaş aralığında çay sektöründe faaliyet göstermek isteyen, evinde kendi emeği ile ‘butik çay üretimi ve çay tadımcılık mesleğinin eğitimini almak isteyen üyelerin 'Çay Akademisi' firması aracılığı ile eğitim verileceğini açıkladı.İnce, eğitime katılmak isteyen üyelerin Pazar Ziraat Odası sekreterliğine 13 Haziran'a kadar müracaat etmelerini isterken, eğitim sonunda Halk Eğitim Sertifikası ve Katılım Belgesi verileceğini duyurdu.